Кишечную палочку обнаружили в питьевой воде в Приморье

Специалисты обнаружили кишечную палочку в питьевой воде, после употребления которой отравились 18 жителей Спасска-Дальнего. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Олег Митрофанов.

По его словам, были исследованы пробы воды, которые специалисты Роспотребнадзора взяли 4 июля на скважине № 23 в микрорайоне имени С. Лазо. В результате они установили превышение нормы микроорганизмов Е/coli, или кишечной палочки.

«Из семи отобранных проб воды за 4 июля — две не соответствуют микробиологическим показателям. Это пробы воды по улице Дербенева, 25а и насосная станция», — уточнил Митрофанов.

Он добавил, что по всем адресам уже взяли повторные пробы 5 июля. Дальнейшие решения примут уже по их результатам.

До этого времени жителям микрорайона запретили употреблять сырую воду и не использовать ее для приготовления пищи, а только кипяченую или бутилированную.

Ранее в Приморском крае следователи возбудили уголовное дело после отравления 18 жителей Спасска-Дальнего питьевой водой.