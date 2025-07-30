Киселев призвал Баку освободить арестованных журналистов «Sputnik Азербайджан»

Освободить необоснованно арестованных журналистов «Sputnik Азербайджан» призвал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. В беседе с РИА «Новости» он отметил, что поступок Баку приведет к осложнению отношений между двумя странами.

«Сейчас, как представляется, можно спокойно освободить Игоря Картавых и Евгения Белоусова из неволи и сделать таким образом заметный шаг к восстановлению отношений наших стран», — заявил Киселев.

Он добавил, что движение к восстановлению отношений необходимо с обеих сторон. Медиамагнат напомнил, что журналисты «Sputnik Азербайджан» находятся под арестом уже месяц. У Баку не было претензий по существу к работе подразделения «Sputnik Азербайджан».

Редакция работала по временной юридической схеме, документ о которой азербайджанская сторона обещала предоставить еще в апреле. Киселев добавил, что медиагруппа будет защищать журналистов правовыми методами, при этом он подчеркнул, что ситуация со «Sputnik Азербайджан» не правовая, а искусственно раздутая политически.

Главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова задержали 30 июня. Российских журналистов обвинили в том, что они якобы являются агентами ФСБ.