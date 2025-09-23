Сегодня 16:12 Кипяток из теплосети затопил дорогу на юге Москвы 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

ЖКХ

Дороги

Москва

Трубу с горячей водой прорвало в московском районе Чертаново Северное. Бурлящие потоки вылились на дорогу и остановили движение автомобилей. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Струя кипятка била вверх, а пар накрыл стоящих на обочине пешеходов. По словам свидетелей, несколько детей обварили ноги.

Фото: 360.ru

В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) в комментарии АГН «Москва» заявили, что прорыв возник в ходе плановых гидравлических испытаний перед отопительным сезоном.

Коммунальщики перекрыли подачу воды и локализовали утечку. В ближайшее время трубу отремонтируют.

Фото: 360.ru

В конце июля прорыв трубы с горячей водой в Красносельском районе Москвы привел к перекрытию дороги на Русаковской улице. Из-за холмистого рельефа местности горячие потоки разлились на площади в 500 квадратных метров.

