Самец кенгуру сбежал из зоопарка под Ростовом

Кенгуру Сидней сбежал из зоопарка в городе Шахты в Ростовской области. Об этом со ссылкой на заявления директора по развитию зоопарка «Малинки» Элеоноры Моргуновой сообщило РИА «Новости» .

Постоялец зоопарка перепрыгнул через забор и покинул территорию в ночное время. Чтобы вернуть его обратно, сотрудники зоопарка организовали поисковую операцию, в которой участвовали 90 человек с фонарями и факелами.

Сейчас к поискам Сиднея предложили присоединиться всех неравнодушных людей. Для безопасного возвращения кенгуру в зоопарк объединились ветеринарные врачи и зоологи, а в ближайшее время будет сформирована команда волонтеров.

Местных жителей предупредили о том, что при обнаружении кенгуру не стоит самостоятельно пытаться его поймать, потому что нет гарантий того, как дикое животное сможет себя повести.

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