Таксу Валери 1,5 года искали на острове в Австралии

Такса Валери потерялась на острове Кенгуру в Австралии. Животное нашли спустя 1,5 года поисков. Все это время она пряталась от людей, сообщило The Washington Post.

По данным издания, собака сбежала из манежа с едой и игрушками, когда ее хозяева отвлеклись на кемпинг. Когда туристы пытались поймать собаку, она убежала в кусты. После безуспешных поисков хозяева таксы обратились за помощью к волонтерам.

Поймать собаку не удавалось из-за того, что она была сильно пугливой. Такса постоянно убегала от ловушек и камер наблюдения. Участники поисковой операции потратили более 1000 часов, чтобы вернуть ее домой. Отвыкшее от людей животное теперь проходит реабилитацию.

Ранее в Люберцах нашли сбежавшего от жительницы поселка Томилино пса Джека. После осмотра у ветеринаров стало известно, что у питомца вырезали сфинктер и его изнасиловали.