Кемеровский «подвал-океанариум» с карпами осушили

Коммунальщики откачали воду из подвала в Кемеровской области, в котором разводили карпов. Об этом 360.ru рассказала жительница дома Любовь.

Подвал осушили после проверки прокуратуры.

«Отсасывали воду, карпов ловили насильно и пересаживали. Самые скромные представители в кадр попали», — отметила Любовь.

Собеседница 360.ru не исключила, что скоро подвал снова затопит, так как вода уже начала просачиваться через стены. Он добавила, что держит карпов в бочке и не будет переселять их, чтобы не подвергать стрессу.

«Если бы вода не стала возвращаться, я бы действительно розыгрыш на днях провела. Я думаю, все участники бы адекватно это восприняли», — призналась девушка.

Она добавила, что поставила в емкость с карпами аэратор. По ее словам, у рыбы, несмотря на принудительное переселение, остался хороший аппетит.

Жительница дома завела карпов в подвале, чтобы обратить внимание на проблему с затоплением. Она установила камеры и устроила в соцсетях розыгрыш, где в качестве призов была подросшая рыба.