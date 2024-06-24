«Каждая смерть будет отомщена». Слуцкий жестко ответил на атаку ВСУ на Севастополь

Слуцкий: западные кураторы понесут ответственность за каждую смерть россиянина

Фото: РИА «Новости»

Россия отомстит за смерть каждого своего гражданина при атаке ВСУ на Севастополь. Западных кураторов ждет наказание, заявил в Telegram-канале глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Подлая агрессия против мирных городов России со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. Каждая смерть россиянина будет отомщена. А заокеанские кураторы не смогут избежать ответственности», — отметил он.

По словам Слуцкого, что террористические выпадки пресекут за счет усиления натиска и бескомпромиссного следования целям СВО. Депутат считает, что подельники президента Украины Владимира Зеленского решили выдать западным спонсорам очередную «победу» на информационном фронте.

По последним данным, из-за удара по Севастополю погибли четыре человека, в том числе двое детей. Количество раненых достигло 151.

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