Россия отомстит за смерть каждого своего гражданина при атаке ВСУ на Севастополь. Западных кураторов ждет наказание, заявил в Telegram-канале глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Подлая агрессия против мирных городов России со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. Каждая смерть россиянина будет отомщена. А заокеанские кураторы не смогут избежать ответственности», — отметил он.

По словам Слуцкого, что террористические выпадки пресекут за счет усиления натиска и бескомпромиссного следования целям СВО. Депутат считает, что подельники президента Украины Владимира Зеленского решили выдать западным спонсорам очередную «победу» на информационном фронте.

По последним данным, из-за удара по Севастополю погибли четыре человека, в том числе двое детей. Количество раненых достигло 151.