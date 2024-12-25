Казахстанский министр по ЧС прибыл в Актау

Министр по ЧС Казахстана Аринов приехал в Актау после крушения лайнера

Министр по ЧС Казахстана генерал-майор Чингис Аринов прибыл в Актау, где произошло крушение пассажирского лайнера Embraer 190. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, в спасательно-поисковой операции принимают участие почти 500 человек, а также кинологическая служба.

«В аварийно-спасательных работах задействованы 482 человек, 97 единиц техники, два воздушных суда и четыре кинологических расчета», — отметили в ведомстве.

МЧС Казахстана, России и Азербайджана обмениваются информацией в режиме видеоконференцсвязи.

Направлявшийся из Баку в Грозный самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане, в трех километрах от города Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить после авиакатастрофы смогли 32 человека, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.