Кавер-группа «Империя Гусей» 10 лет принуждала подростков снимать порнографию

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело секты, совращавшей детей, на организаторов завели уголовные дела. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Речь идет о кавер-группе Empire of Geese. Ее фандом оказался сектой, в которой несовершеннолетних принуждали снимать порнографию.

Юрист, психолог и лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала E1.RU, что руководители сообщества разными способами добивались от входивших в него подростков интимных фотографий. Дальше начинался шантаж: под угрозой отправки кадров родным и друзьям с подростков требовали все более жестких съемок, по 40 материалов в день.

«Когда нам поступили первые сигналы в апреле 2026-го, мы это даже не восприняли всерьез», — отметила Левченко. Но общение с пострадавшими и скрины переписок показали всю серьезность ситуации.

Ранее депутат Госдумы Анастасия Удальцова предложила создать реестр педофилов.