Кавер-группа «Империя Гусей» 10 лет принуждала подростков снимать порнографию
Бастрыкин поставил на контроль дело секты, совращавшей детей
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело секты, совращавшей детей, на организаторов завели уголовные дела. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Речь идет о кавер-группе Empire of Geese. Ее фандом оказался сектой, в которой несовершеннолетних принуждали снимать порнографию.
Юрист, психолог и лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала E1.RU, что руководители сообщества разными способами добивались от входивших в него подростков интимных фотографий. Дальше начинался шантаж: под угрозой отправки кадров родным и друзьям с подростков требовали все более жестких съемок, по 40 материалов в день.
«Когда нам поступили первые сигналы в апреле 2026-го, мы это даже не восприняли всерьез», — отметила Левченко. Но общение с пострадавшими и скрины переписок показали всю серьезность ситуации.
Ранее депутат Госдумы Анастасия Удальцова предложила создать реестр педофилов.