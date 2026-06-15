Депутат Удальцова оценила введение реестра педофилов для обеспечения безопасности детей

В основу расследования легли архивные материалы и уголовные дела, раскрывающие деятельность преступной сети, связанной с Дмитрием Кузнецовым (псевдоним КДВ), который из перспективного советского партийца превратился в одну из ключевых фигур на рынке детской порнографии.

Комментируя проблему преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, депутат указала на необходимость трансформации существующей правоохранительной системы. Она отметила, что хотя в России уже реализуется значительный комплекс мер по защите детей, требуется постоянный анализ их достаточности и эффективности.

В качестве конкретных шагов предлагается ввести дополнительные системы учета и надзора для осужденных по статьям половой направленности, а также наладить эффективное межведомственное взаимодействие между полицией, школами и органами опеки. Кроме того, Анастасия Удальцова предложила уделить внимание изучению зарубежного опыта и пересмотреть действующие правила защиты несовершеннолетних, чтобы предотвратить повторение подобных трагических ситуаций в будущем.