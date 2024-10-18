Катер ушел под воду в Крюковом канале Петербурга

В Крюковом канале Санкт-Петербурга ушел под воду катер. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Судно столкнулось с понтоном и получило пробоину. После этого катер начал тонуть. Пассажиры, которые находились на борту, самостоятельно выбрались на берег. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — сообщили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала 78.ru, троих пассажиров передали медикам.

В Китае ранее затонула новейшая атомная субмарина. ЧП случилось недалеко от Уханя в конце мая — начале июня. Власти КНР попытались скрыть этот факт.