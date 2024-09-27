Новейшая атомная субмарина КНР затонула недалеко от Уханя

Китайская атомная подлодка затонула в районе верфи недалеко от Уханя в конце мая — начале июня, когда ее готовили к выходу в море, причем власти КНР попытались скрыть это происшествие. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

О причинах затопления не сообщается, как и о том, находилось ли на борту субмарины ядерное топливо. Также неизвестно о пострадавших в результате этого происшествия.

Это было судно класса Zhou — первого из нового типа атомных подлодок КНР. Она имела характерную Х-образную корму, предназначенную для повышения маневренности. Ее построила компания China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang.

На фотографиях, полученных со спутника, были видны большие плавучие краны, которые прибыли в начале июня к месту затопления субмарины.

«Неудивительно, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая пытаются скрыть тот факт, что их новая, первая в своем классе ударная атомная подводная лодка затонула у пирса», — заявил высокопоставленные представитель Минобороны США.

Ранее водолазы МЧС обследовали и разминировали подлодку в Карском море, затонувшую 32 года.