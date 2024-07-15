Катер с тремя детьми взорвался в Подмосковье

Shot: в Подмосковье взорвался катер с пассажирами, пострадали четыре человека

Взрыв прогремел на катере с людьми в Кудиновском карьере в Подмосковье. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным канала, две семьи отдыхали на берегу, когда 69-летний мужчина предложил им покататься на катере. В какой-то момент в моторном отсеке катера произошла разгерметизация маслопровода, что привело к взрыву мотора.

В результате пострадали мать и трое детей, они получили серьезные ожоги. Пострадавших отправили в ожоговый центр.

Ранее взрыв произошел на маломерном судне в морском порту Сочи после бункеровки. Среди отдыхавших никто не пострадал. Причиной ЧП стало скопление паров бензина.

В Нижнем Тагиле также взорвался катер. Это произошло на озере при попытке завести мотор. На борту судна находились отец и его 14-летний сын. Мальчик попал в больницу с ожогами.