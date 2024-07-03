Катер с пассажирами взорвался в порту Сочи

Прокуратура: в морском порту Сочи на яхте произошел сильный взрыв

Южная транспортная прокуратура
Фото: Южная транспортная прокуратура/Telegram

Взрыв произошел на маломерном судне в морском порту Сочи после бункеровки. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«В результате происшествия пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», — отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту исполнения требований законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

По данным Telegram-канала «Новости Сочи 24», во время взрыва на борту катера находились два человека. Одного из них взрывной волной отбросило в сторону.

Предварительной причиной ЧП стало скопление паров бензина. Мощность взрывной волны была такой, что по всему корпусу судна появились трещины и вылетели стекла.

Похожий случай произошел ранее в Нижнем Тагиле. Катер взорвался на озере при попытке завести мотор. На борту находились отец и его 14-летний сын. Подростка госпитализировали с ожогами.

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