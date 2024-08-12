Катер разрезал живот туристке в Сочи

Фото: РИА «Новости»

Туристка в Сочи пострадала из-за катера, который разрешал ей живот. Об этом сообщил Telegram-канал «Сочи News».

Происшествие случилось 11 августа на пляже поселка Лоо. По словам очевидцев, катер поплыл в зону купания и разрезал девушке бок. У нее была открытая рана. На место ЧП оперативно прибыли медики, пострадавшую госпитализировали. О ее дальнейшем состоянии неизвестно.

Официальной информации по этому происшествию пока не поступало.

Ранее две туристки на набережной в Сочи убили мужчину и сбросили его окровавленное тело на пляж. Потом труп человека нашли отдыхающие. Очевидцы рассказали, что после зверского поступка женщины гуляли за ручку по курорту.

На место ЧП вызвали полицейских. Они по горячим следам задержали 30-летнюю уроженку Смоленской области и 20-летнюю жительницу Подмосковья.

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