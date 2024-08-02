Мужчина погиб от рук двух женщин в Сочи

Shot: в Сочи две туристки убили мужчину на набережной

Фото: РИА «Новости»

Две туристки на набережной в Сочи убили мужчину, после чего сбросили окровавленное тело на пляж. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Позднее труп обнаружили другие отдыхающие. Очевидцы отметили, что после убийства женщины продолжили гулять за ручку по курорту. Полицию к месту ЧП вызвали шокированные отдыхающие.

По предварительным данным, жертвой стал 45-летний мужчина. Правоохранители по подозрению в убийстве по горячим следам задержали 30-летнюю жительницу Смоленской области и 20-летнюю девушку из Подмосковья. Свидетели видели, как они сначала громко ругались с жертвой, после чего нанесли ему множественные ножевые ранения и сбросили с подпорной стены на пляж в Вардане.

Ранее житель Московской области отрезал девушке голову, попытался сбежать и попал под машину.  Подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии.

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