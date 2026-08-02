Катер наехал на мужчину в Хабаровском крае

В городе Амурске водитель катера наехал на мужчину, находящегося в воде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В городе Амурске в районе станции водозабора, по предварительным данным, судоводитель, двигаясь на катере по реке, совершил наезд на мужчину, который находился в воде», — уточнило ведомство.

Пострадавший скончался от полученных травм. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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