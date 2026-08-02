Катер наехал на девочку в акватории Волги в Саратовской области

Отправившийся в прогулку по Волге в Саратовской области водитель катера наехал на плавающую в воде малолетнюю девочку. Пострадавшего ребенка с множественными ранами доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что наезд моторной лодки на ребенка произошел в минувшую субботу, 1 августа, в Марксовском районе. Криминалисты опросили очевидцев происшествия, а также назначили комплекс мер для установления всех обстоятельств.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщило, что против водителя катера завели уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавшей девочке шесть лет.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев добавил, что водитель катера сел за штурвал в пьяном виде. По словам собеседников, моторная лодка наехала на девочку, когда она купалась вместе с мамой.

В начале июня 11-летний мальчик погиб в Воронежском водохранилище от наезда катера. По данным следователей, ребенок получил смертельные травмы от лопастей мотора маломерного судна.