Катастрофический потоп в Обнинске попал на видео. Машины плывут по улицам как по реке

Проливной дождь обрушился на Обнинск в Калининградской области. Кадры с места событий прислал в редакцию 360.ru очевидец.

Сильнейшие осадки парализовали движение общественного транспорта. Центральные улицы города превратились в реки.

Автобусы не могут проехать по затопленным дорогам. Десятки автомобилей пострадали от гидроудара — это может привести к полной поломке двигателя и, следовательно, крайне дорогому ремонту.

Местная пресса сообщала, что ливень утопил в воде не только улицы, но и первые этажи многоквартирных домов. Некоторые дворы превратились практически в бассейны.

Жители Обнинска возмущаются в социальных сетях — по их словам, «ливневки» совсем перестали работать. При этом сегодня отмечается день города, многие вышли на улицы ради праздника.

Ранее в Турции установилась аномальная жара.