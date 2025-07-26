Катастрофический потоп в Обнинске попал на видео. Машины плывут по улицам как по реке
Источник 360.ru: в Обнинске из-за сильных дождей затопило дороги и дома
Проливной дождь обрушился на Обнинск в Калининградской области. Кадры с места событий прислал в редакцию 360.ru очевидец.
Сильнейшие осадки парализовали движение общественного транспорта. Центральные улицы города превратились в реки.
Автобусы не могут проехать по затопленным дорогам. Десятки автомобилей пострадали от гидроудара — это может привести к полной поломке двигателя и, следовательно, крайне дорогому ремонту.
Местная пресса сообщала, что ливень утопил в воде не только улицы, но и первые этажи многоквартирных домов. Некоторые дворы превратились практически в бассейны.
Жители Обнинска возмущаются в социальных сетях — по их словам, «ливневки» совсем перестали работать. При этом сегодня отмечается день города, многие вышли на улицы ради праздника.
Ранее в Турции установилась аномальная жара.