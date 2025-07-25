В Турции установилась аномальная жара — в ряде восточных регионов температура приблизилась к 50 градусам. Об этом сообщило агентство Anadolu .

В четверг как минимум в 38 городах страны, включая Анкару, Анталью и Муглу, столбики термометров поднялись выше 40 градусов.

Самой жаркой точкой стал город Сиирт, где зафиксировали 49,1 градуса. Почти столь же высокие показатели наблюдались в Кызылтепе (провинция Мардин) и Джизре (провинция Ширнак) — 48,8 градуса.

В пятницу рекорд обновился: в городе Силопи температура достигла +49,9.

На фоне жары в разных провинциях вспыхивают лесные пожары. В Анталье за день удалось потушить несколько возгораний, однако к вечеру новые очаги появились в районах Аланья и Газипаша. Жителей четырех домов пришлось эвакуировать.

По прогнозу метеорологов, аномальная жара, превышающая сезонную норму на 7–12 градусов, сохранится в Турции как минимум до 2 августа.

Тем временем в Центральной России погода будет значительно мягче. По данным синоптика «Метео-ТВ» Александра Ильина, с 28 июля по 1 августа ожидаются теплые и солнечные дни.