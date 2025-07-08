Катамаран с тремя пассажирами без вести пропал на Камчатке

Камчатская транспортная прокуратура расследует исчезновение катамарана с тремя людьми на борту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях 7 июля появились сообщения о пропаже двух мужчин и женщины. Они плыли на самодельном катамаране по озеру Собачьему в Усть-Камчатском округе Камчатки.

«Связь с ним была утеряна, в настоящее время местонахождение катамарана и пассажиров неизвестно», — уточнили в прокуратуре.

Камчатская транспортная прокуратура следит за ходом доследственной проверки, которую проводит Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, и контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее катамаран с четырьмя жителями Ямала перевернулся в акватории Карского моря. Один человек утонул, еще один пропал без вести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.