Картонную фигуру Путина украли в Краснодаре

Неизвестная девушка унесла картонную фигуру президента России Владимира Путина, установленную рядом с маникюрным салоном в Краснодаре. Владелица заведения Мария в комментарии изданию «Подъем» заявила, что изначально на месте фигуры президента стоял турецкий актер Серкан Болат. Но его невзлюбили местные мужчины, поэтому ему нашли замену.

Мария пояснила, что девушки фотографировались с актером, а вот мужчины реагировали на него не очень адекватно и устраивали спарринги с картонной фигурой.

«Мы вышли в один день — а он испорчен: на нем кто-то прыгал, топал. И мы его убрали»,- рассказала хозяйка салона.

По ее словам, фигуру актера заменили на главу государства в День России. Изначально установку приурочили к празднику, но решили так и оставить.

«Очень классный был отклик, все фотографировались, радовались. Мы надеялись, что его трогать никто не будет, но вот его украли», — поделилась Мария.

Она добавила, что камеры наблюдения зафиксировали, что картонного Путина похитила незнакомая девушка. Владелица салона добавила, что рассчитывает на благоразумие злоумышленницы и пока в полицию не обращалась.

В начале февраля полиция Башкирии задержала жителя Уфы, забравшего фигуру мальчика из арт-объекта «Многодетная семья». После задержания мужчина объяснил, что ему показалось, что фигура стоит неровно. Он попытался поправить «мальчика», но поставить на место не смог и унес с собой.