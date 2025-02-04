Башкирская полиция поймала похитителя статуи мальчика

Полиция задержала мужчину, который забрал скульптуру мальчика из арт-объекта «Многодетная семья» в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкортостану.

Правоохранители установили, что скульптуру взял 54-летний местный житель. Он признался, что забрал статую, когда шел домой в нетрезвом состоянии.

«Увидев памятник многодетной семье, он решил поправить одну из статуй, которая, как ему показалось, стояла немного неровно. Однако на место фигуру ему установить не удалось», — отметили в пресс-службе.

После этого мужчина запаниковал и унес статую мальчика в ближайшие дворы, где бросил около дома. Житель Уфы выразил сожаления в связи со случившимся.

«Я очень жалею, что это я сделал, мне стыдно очень», — заявил задержанный во время допроса.

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