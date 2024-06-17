Картельные сговоры поставщиков медизделий на 1 млрд рублей выявили в России

ФАС выявила два сговора при поставках медизделий для реабилитации бойцов СВО

Фото: РИА «Новости»

Группа поставщиков медицинских изделий и расходных материалов для больниц, где проходят реабилитацию бойцы специальной военной операции, вступила в сговор для поддержания цен в ходе тендеров. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

В ведомстве пояснили, что общая максимальная сумма контрактов составила 1,1 миллиарда рублей.

По итогам проверки ФАС возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении семи компаний и одного хозяйственного субъекта.

Фигурантов заподозрили в сговоре для поддержания цен при поставках медицинских изделий для больниц Москвы и Московской области, а также столичного госпиталя ветеранов войн № 2. Если нарушения подтвердятся, то всем участникам грозят штрафы в размере оборотной выручки.

В конце апреля Федеральная антимонопольная служба потребовала от авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia, UTair объяснить рост цен на билеты по ряду маршрутов. В ведомстве пояснили, что изучили изменения стоимости полетов и посчитали их необоснованными и нарушающими принцип ценообразования.

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