Каршеринговое авто перевернулось в ДТП с такси в Москве

Две легковушки столкнулись на Алтуфьевском шоссе в Москве. Подробности аварии сообщил источник 360.ru.
Судя по фото с места, в ДТП попали такси и каршеринговый автомобиль. От удара последний завалился на бок.
Из-за аварии на трассе разлилось топливо. На месте происшествия работают специалисты. Обошлось без пострадавших. Причины столкновения выясняются.
Ранее ДТП с участием такси произошло на Северо-Восточной хорде в Москве. В аварии пострадали три человека.
Следователи начали проверку на заводе, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet
Сбой помешал Falcon-9 вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink
«Гриб черный в небе!» Очевидица — о взрыве после крушения самолета под Коломной
Викторина ко Дню семьи прошла в Центральной библиотеке Воскресенска
Упал за леском. Очевидец — о падении Sukhoi Superjet под Коломной
Жителям Подмосковья напомнили правила провоза животных в электричках
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте