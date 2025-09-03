Каршеринговое авто пробило ограду и вылетело на площадь в Подольске

Арендованный легковой автомобиль пробил ограждение и на скорости въехал на предназначенную для пешеходов площадь в Подольске. Об этом 360.ru сообщила очевидица.

«Остановка рядом. Хорошо, что не в нее», — отметила женщина.

По ее словам, из-за лихого водителя на каршеринге чудом никто не пострадал.

Ранее массовая авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Автобус Higer не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковушку Daewoo Nexia, которая по инерции влетела в Lada Granta.

ДТП спровоцировало цепочку столкновений: отечественный автомобиль задел Hyundai, а тот — Ford Focus, который в итоге ударился об Geely. В результате аварии никто не пострадал, но машины получили механические повреждения.