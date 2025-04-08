Карантин по бешенству животных ввели в Богородском округе до 2 июня
Карантин по бешенству ввели на территории ТСН «Полтево» в Богородском округе 2 апреля. Накануне там выявили зараженную вирусом лисицу.
Из-за карантина в населенном пункте проводят обход квартир и дворов владельцев животных, восприимчивых к бешенству с целью их вакцинации или выявлении уже зараженных особей.
На территории провели дезинфекцию и дератизацию.
«Также обеспечивается отсутствие животных без владельцев путем отлова. В настоящее время проведение вышеуказанных мероприятий продолжается», — добавили в Минсельхозпроде Подмосковья.
Ограничения продлятся минимум до 2 июня.
«Заплатит всем». Украине предрекли исчезновение с карты
Искусанную женскую голову с рыжими волосами нашли на Урале
Ребенок устроил хаос в экстренных службах Италии. Военным пришлось ехать в детсад
«Жениться не хочу». Сын Яковлевой заявил, что она останется без внуков
В Южном Бутове нашли останки человека в коллекторе
Трамп назвал Овечкина великим после рекордного гола в НХЛ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте