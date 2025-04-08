Карантин по бешенству животных ввели в Богородском округе до 2 июня

Карантин по бешенству ввели на территории ТСН «Полтево» в Богородском округе 2 апреля. Накануне там выявили зараженную вирусом лисицу.

Из-за карантина в населенном пункте проводят обход квартир и дворов владельцев животных, восприимчивых к бешенству с целью их вакцинации или выявлении уже зараженных особей.

На территории провели дезинфекцию и дератизацию.

«Также обеспечивается отсутствие животных без владельцев путем отлова. В настоящее время проведение вышеуказанных мероприятий продолжается», — добавили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Ограничения продлятся минимум до 2 июня.