Каракал из Египта проник на военную базу в Израиле и набросился на солдат

Каракал пересек границу между Израилем и Египтом и оказался на военной базе. После этого хищная кошка покусала солдат, сообщило Cairo Scene.

Нападение произошло в конце марта. Каракал проник на израильскую военную базу в окрестностях горы Хариф. Животное напало на нескольких военнослужащих. Мужчины получили травмы различной степени тяжести.

После происшествия на базу вызвали инспектора Управления охраны природы и заповедников, который поймал каракала. Его отправили в специализированную больницу для диких животных. После осмотра специалисты примут решение о том, можно ли отпустить хищника в естественную среду обитания.

Ранее в Индии редкие азиатские львы в течение двух недель растерзали двух мужчин и маленького ребенка. Диких кошек поймали недалеко от места нападения.