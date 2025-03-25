Каракал из Египта проник на военную базу в Израиле и набросился на солдат

Каракал пересек границу между Израилем и Египтом и оказался на военной базе. После этого хищная кошка покусала солдат, сообщило Cairo Scene.
Нападение произошло в конце марта. Каракал проник на израильскую военную базу в окрестностях горы Хариф. Животное напало на нескольких военнослужащих. Мужчины получили травмы различной степени тяжести.
После происшествия на базу вызвали инспектора Управления охраны природы и заповедников, который поймал каракала. Его отправили в специализированную больницу для диких животных. После осмотра специалисты примут решение о том, можно ли отпустить хищника в естественную среду обитания.