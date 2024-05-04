Капитан прогулочной яхты внезапно скончался во время работы на судне в Москве | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 22:45 Капитан прогулочной яхты внезапно скончался во время работы на судне в Москве mk.ru: капитан прогулочной яхты умер у причала «Парк Горького» в Москве РИА «Новости»

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Капитан прогулочной яхты скоропостижно скончался у причала «Парк Горького» в центре Москвы. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчина неожиданно потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли вернуть его к жизни. Скончавшемуся было 64 года.

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