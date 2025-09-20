Кандидата в депутаты госсовета арестовали в Коми за призывы к терроризму

В Ухте арестовали женщину по подозрению в публичных призывах к терроризму. По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, фигуранткой уголовного дела стала кандидат в депутаты госсовета республики Оксана Багирова.

Региональное следственное управление сообщило о начале расследования уголовного дела в отношении жительницы Ухты. Ее обвиняют в публичных призывах к терроризму и оправдании террористической деятельности.

«По данным следствия, обвиняемая в социальной сети и мессенджере в открытом доступе опубликовала текстовые записи и комментарий, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие таковую», — уточнили в пресс-службе СУ СК России по Республике Коми.

Суд по ходатайству следователя заключил обвиняемую под стражу. Республиканское следственное управление не раскрывает персональные данные обвиняемой. Однако, по информации РИА «Новости» от источника в правоохранительных органах, речь идет об Оксане Багировой. Она участвовала в сентябрьских выборах в Госсовет Коми от КПРФ по Боровскому округу и заняла второе место.

Ранее силовики задержали жителя Забайкалья за государственную измену и призывы к терроризму. По данным ФСБ, подозреваемый, выполняя задание украинских спецслужб, собирал данные о российских военных и своих коллегах, поддерживающих СВО. В отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму.