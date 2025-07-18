Камчатские врачи вывели из шока туристку, на которую напал медведь

Женщину, спасенную другими туристами от нападения медведя, вывели из шока. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Камчатского края.

«Мы вывели ее из шокового состояния, готовим к переводу в Камчатскую краевую больницу», — рассказал главный врач Елизовской районной больницы Ваграм Даллакян.

В ночь на 18 июля на территории вулкана Мутновская Сопка в южной части полуострова Камчатка на туристку из Саратова напал медведь.

Женщину из лап животного спасли другие отдыхающие. Они отогнали хищника. Первую медицинскую помощь ей оказал оказавшийся в туристической группе медик Мутновской ГеоЭС.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы, больше всего рвано-укушенных ран было на спине. Туристку прооперировали.