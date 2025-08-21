Калининградца задержали за зверское убийство знакомых в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде задержали 41-летнего калининградца, который обезглавил своих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия, в августе текущего года обвиняемый, находясь в квартире дома на улице Раевского города Нижнего Новгорода, в ходе ссоры с ранее знакомыми мужчиной и женщиной нанес им удары ножом в шею, после чего отчленил головы», — отметили в пресс-службе.
Обвиняемый спрятал части тел в гараже, чтобы скрыть преступление. Как уточнил aif.ru, убийца унес с места расправы головы.
Правоохранители быстро вычислили подозреваемого, им оказался ранее судимый за убийство 41-летний уроженец Калининграда. Обвиняемого заключили под стражу.
По предварительным данным, калининградец арендовал комнату в квартире, где и произошло убийство пожилой пары. В Нижний Новгород мужчина приехал четыре года назад на вахтовую работу. Как сообщил Telegram-канал Amber Mash, убийца скрывался от приставов из Советска. Его долг по алиментам превышал миллион рублей.
Ранее в США мужчина обезглавил годовалого сына во время ссоры с возлюбленной. Мужчине предъявили обвинения в убийстве и нападении на супругу.