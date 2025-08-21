Калининградца задержали за зверское убийство знакомых в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержали 41-летнего калининградца, который обезглавил своих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, в августе текущего года обвиняемый, находясь в квартире дома на улице Раевского города Нижнего Новгорода, в ходе ссоры с ранее знакомыми мужчиной и женщиной нанес им удары ножом в шею, после чего отчленил головы», — отметили в пресс-службе.

Обвиняемый спрятал части тел в гараже, чтобы скрыть преступление. Как уточнил aif.ru, убийца унес с места расправы головы.

Правоохранители быстро вычислили подозреваемого, им оказался ранее судимый за убийство 41-летний уроженец Калининграда. Обвиняемого заключили под стражу.