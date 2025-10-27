Волонтер опроверг слухи о найденном рюкзаке семьи Усольцевых

Информация о найденных в районе Кутурчинского Белогорья рюкзаке и куртке, якобы принадлежащих семье Усольцевых, является фейком. Об этом волонтер Алексей Кулеш сообщил в беседе с aif.ru .

По словам поисковика, никаких вещей, связанных с Усольцевыми, до сих пор не обнаружили. Он заверил, что подобные сообщения распространяют для кликбейта.

Ранее появилась версия, что Усольцевы живы, но они специально скрылись в тайге, как это делали старообрядцы, которые массово перебирались в Сибирь.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали почти месяц назад во время похода к скале Буратинка в Красноярском крае. Последний раз они выходили на связь 28 сентября. Друзья предположили, что семью постигла криминальная участь.