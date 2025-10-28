«Как пенопласт»: необычный снег выпал в Хабаровске

Странный снег выпал в Хабаровске. Об этом сообщили 360.ru жители города.

«После него руки сухие! Он как пенопласт», — рассказала одна из них.

Региональный Минтранс сообщил, что непогода останется в крае еще на несколько дней. На борьбу со стихией вышли десятки единиц техники: автогрейдеры, трактора с погрузчиками и комбинированные дорожные машины. Подъемы, спуски и перекрестки активно обрабатывают от гололеда.

Аэропорт города Советская Гавань временно закрыт. В этом районе выпало до 30 сантиметров осадков, расчистить ВПП, рулежные дорожки и стоянки пока не успевают.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие недели ждать снега в центральных регионах России не стоит.