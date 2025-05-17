Смертоносный торнадо обрушился на Сент-Луис

NYP: четыре человека погибли из-за обрушившегося на Сент-Луис торнадо

В Сент-Луисе, штат Миссури, разбушевался торнадо и унес жизни четырех человек. Об этом сообщила газета The New York Post .

Торнадо стал частью сильной бури, охватившей несколько штатов. Ливень и порывистый ветер сопровождались крупным градом.

Власти сообщили, что торнадо нанес Сент-Луису значительный ущерб: вырвал с корнем деревья, повредил линии электропередач и разрушил здания. По словам комиссара пожарной охраны Денниса Дженкерсона, природный катаклизм уничтожил более 20 гектаров.

«Наш город сегодня скорбит. Гибель людей и разрушения действительно ужасны», — заявила мэр Сент-Луиса Кара Спенсер.

Еще два человека погибли в округе Скотт на юго-востоке Миссури.

Власти просят жителей не приближаться к дорогам и пострадавшим районам. В городе введен комендантский час до 06:00 утра по местному времени.

В конце марта более 400 тысяч домов в США остались без света из-за шторма. Сильнее всего пострадал штат Мичиган. Причиной происшествия стал ледяной дождь, обрушившийся на штаты и канадскую провинцию Онтарио накануне.