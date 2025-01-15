«Как будто в заложниках». Участников экспедиции в Антарктику заперли на неисправном судне

Участники экспедиции от компании Quark Expeditions в Антарктику почти неделю находятся фактически взаперти на неисправном судне. Об этом РЕН ТВ рассказала находящаяся на борту туристка из России Карина Росс.

Тур по Антарктике был рассчитан на восемь дней, шесть из которых туристы находятся на пришвартованном судне. За все это время, по словам россиянки, экипаж практически не предоставлял путешественникам никаких объяснений случившегося. Один раз к туристам спустился капитан и объявил, что экипаж не может определить неисправность, а инженер разбирается в проблеме на борту удаленно.

«Как только мы сели на корабль, нас проинформировали, что не работает навигация и мы не можем никуда идти. <…> Мы стоим в лагуне, к нам не спускается команда и ничего не объясняют, мы как будто в заложниках: 120 человек, половина — американцы, другая половина — китайцы, из россиян только я одна», — поделилась Росс.

Представители компании Quark Expeditions, организовавшей поездку, не предложили туристам отменить или перенести тур и улететь обратно. Путешественников пытаются развлечь лекциями об Антарктике, но на берег не выпускают, хотя погода на улице хорошая.

«Ощущение, что я в кино. Жутко находиться так далеко, не имея возможности выйти. <…> Мы просто застряли посередине лагуны», — сказала россиянка.

Российская туристка добавила, что 16 января на судно должна была прибыть еще одна группа туристов, которым сообщили, что с ним все в порядке.

Ранее российские туристы не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Египте после отмены рейса авиакомпании EgyptAir. Причиной задержки рейса в Москву представители авиаперевозчика назвали неисправность шасси. Позже застрявших в Египте россиян разместили в отеле.