К тушению лесных пожаров в Забайкалье привлекли авиацию

Спасатели продолжают защищать от лесного пожара дачные кооперативы, детские лагеря и объекты экономики в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

По ее данным, площадь лесных пожаров составляет 4,5 гектара. Для ликвидации ЧП ведомство привлекло более 250 специалистов и 65 единиц техники, в том числе авиацию: самолет Ил-76, два борта Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

Сотрудники МЧС работают на самых опасных участках для недопущения перехода огня на СНТ «Радуга», детский оздоровительный лагерь «Жемчужина» и станцию Железнодорожник. В ведомстве обстановку в регионе назвали стабильной, прямой угрозы жилому массиву нет.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с поезда, который двигался рядом с горящим лесом. На кадрах видно, как пламя охватило огромные территории.