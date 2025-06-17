Замначальника УФСИН по Удмуртии заподозрили в получении взятки

Замначальника УФСИН по Удмуртии задержали по делу о взятке более 2,7 млн рублей

Правоохранительные органы задержали заместителя начальника управления ФСИН по Удмуртии по подозрению в получении взятки в виде машины стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК России

Против него завели уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что в 2023 году мужчина получил взятку от руководителя группы компаний, заключившей контракты с исправительными учреждениями региона за помощь в лоббировании ее интересов.

Силовики изъяли документацию и провели обыск по месту службы подозреваемого. Замначальника УФСИН задержали, следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте.

Ранее бывшего первого заместителя генерального директора ООО «Спецтрасстрой» Владимира Токарева приговорили к восьми годам колонии за растрату в особо крупном размере.