Боеприпас взорвался на полигоне в Чехии. В армии заявили о раненых

Чешская армия заявила о раненых при взрыве на полигоне на востоке страны

Взрыв боеприпаса прогремел на полигоне на востоке Чехии. Представители армии страны заявили о пострадавших в результате случившегося, сообщило РИА «Новости» .

ЧП произошло на военном полигоне Либава. Пресс-служба армии страны назвала взрыв боеприпаса серьезным происшествием и заявила о расследовании — его начала военная полиция.

Тип боеприпаса, который взорвался на полигоне, представители армии не уточнили, пояснив, что эта информация пока не установлена.

«На месте, к сожалению, есть раненые», — добавили в пресс-службе.

На полигон направили вертолет службы спасения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

На минувшей неделе стало известно о взрыве на оружейном предприятии «Меско» в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. Об этом сообщала радиостанция RMF FM со ссылкой на директора компании Эльжбету Сренявскую.

По ее словам, взрыв прогремел в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад.