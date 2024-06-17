Боеприпас взорвался на полигоне в Чехии. В армии заявили о раненых
Чешская армия заявила о раненых при взрыве на полигоне на востоке страны
Взрыв боеприпаса прогремел на полигоне на востоке Чехии. Представители армии страны заявили о пострадавших в результате случившегося, сообщило РИА «Новости».
ЧП произошло на военном полигоне Либава. Пресс-служба армии страны назвала взрыв боеприпаса серьезным происшествием и заявила о расследовании — его начала военная полиция.
Тип боеприпаса, который взорвался на полигоне, представители армии не уточнили, пояснив, что эта информация пока не установлена.
«На месте, к сожалению, есть раненые», — добавили в пресс-службе.
На полигон направили вертолет службы спасения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
На минувшей неделе стало известно о взрыве на оружейном предприятии «Меско» в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. Об этом сообщала радиостанция RMF FM со ссылкой на директора компании Эльжбету Сренявскую.
По ее словам, взрыв прогремел в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад.