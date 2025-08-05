Южная часть Камчатки после землетрясения сдвинулась почти на два метра

Южная часть полуострова Камчатка сместилась на юго-восток почти на два метра. Это произошло после мощного землетрясения, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского 30 июля, их магнитуда достигала 8,8.

Землетрясение оказалось самым мощным в региональной сейсмозоне с 1952 года, в результате ЧП пострадали социальные и коммерческие объекты. Также подземные толчки спровоцировали цунами, волна от которого затопила несколько прибрежных районов.

В Единой геофизической службе РАН уточнили, что сдвиг полуострова сопоставим с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку в Японии.

Ранее вулканолог Павел Плечов предупредил об угрозе извержения вулканов на Камчатке. Пробудится могут Ксудач, Горелый, Авачинский и Корякский.