Эксперты РАН предупредили об активности камчатских вулканов

Профессор РАН, директор минералогического музея им. Ферсмана Павел Плечов в беседе с телеканалом «Звезда» обозначил угрозу возможного извержения вулканов Ксудач, Горелый, Авачинский и Корякский на Камчатке.

«Ксудач — вулкан активный, он очень крупный вулкан, с ним было самое большое извержение на Камчатке 1907 года, и он может снова извергаться спокойно», — подчеркнул специалист.

По мнению вулканолога, опасность не определяется размером вулкана, важно учитывать силу его предыдущих извержений.

«Надо бояться извержения Авачинского, Корякского вулканов — они близко к городам. На Авачинском признаки активности есть, он последний раз извергался в 1991 году», — отметил Павел Плечов.

Однако профессор отметил, что многие другие потенциально активные вулканы находятся вдали от населенных пунктов, где зона поражения ограничена 10–20 километрами. За долгие годы наблюдений активность вулканов не привела к жертвам среди населения.