Юный водитель питбайка погиб при столкновении с иномаркой в Красноярском крае
Ребенок стал жертвой аварии с участием питбайка в поселке Балай Красноярского края. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, 12-летний мальчик, управляя двухколесным транспортом, столкнулся с автомобилем Toyota Rav4, управляемым 70-летним водителем.
В результате школьник погиб на месте. Известно, что питбайк ребенку подарил отец. Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте