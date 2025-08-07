Спасатели и волонтеры нашли тело подростка, утонувшего в реке Выг в Карелии

Спасательные службы Карелии завершили операцию по поиску тела 14-летнего мальчика, пропавшего во время купания в реке Выг близ города Беломорск. Происшествие случилось днем 4 августа недалеко от острова Сорокский, когда ребенок неожиданно исчез под водой. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.