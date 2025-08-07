Спасатели и волонтеры нашли тело подростка, утонувшего в реке Выг в Карелии

Спасательные службы Карелии завершили операцию по поиску тела 14-летнего мальчика, пропавшего во время купания в реке Выг близ города Беломорск. Происшествие случилось днем 4 августа недалеко от острова Сорокский, когда ребенок неожиданно исчез под водой. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.
Масштабные поиски длились два дня и привлекли более 50 участников, включая сотрудников МЧС, добровольцев и местных жителей. Вечером 6 августа тело подростка обнаружили в водах Нижнего Выга усилиями спасателей и пожарных.
Следственный комитет республики инициировал проверку. Специалисты проводят обследование местности и выясняют причины трагедии.
