Юношу с ДЦП избили в Тверской области. У него отобрали еду, взятую в долг

Baza: в Тверской области двое мужчин отобрали у юноши с ДЦП взятую в долг еду

В Тверской области двое мужчин напали на юношу с ДЦП. Злоумышленники отобрали у молодого человека продукты, которые тот взял в долг у знакомой, сообщил Telegram-канал Baza.

Юноша попросил у пожилой женщины продукты и пообещал вернуть деньги за еду с ближайшей пенсии. Затем молодой человек, который только недавно научился ходить, отправился на остановку.

Там на юношу с ДЦП напали двое мужчин. Они толкнули молодого человека и забрали у него пакеты с продуктами. Злоумышленники скрылись, пока парень кричал и звал на помощь. Правоохранители задержали мужчин. Неравнодушные люди купили юноше еду и помогли с бытовыми условиями.

Ранее в Москве неизвестные напали на инвалида и бросили его в овраге. Потерпевший самостоятельно обратился в правоохранительные органы.

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