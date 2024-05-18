В Москве неизвестные напали на инвалида и бросили в овраге | 360°

Эксклюзив 18 мая 2024, 22:31 В Москве неизвестные напали на инвалида и бросили в овраге Freepik

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Покушение на инвалида первой группы случилось в Бибирево в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Потерпевший сам обратился в правоохранительные органы и рассказал о ситуации. Он объяснил, что находится в овраге и не может самостоятельно выбраться из него. Туда он попал из-за неизвестных людей, которые в 12:00 схватили его, посадили в машину и увезли.

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К местоположению потерпевшего прибыли правоохранители и медики. Мужчину извлекли из оврага.

Ранее покушение на 12-летнюю девочку случилось в доме в Волгограде. Злоумышленник схватил ребенка за шею и начал душить. Школьницу спас местный житель, появление которого отпугнуло нападавшего. Жертва успела сфотографировать неизвестного на телефон, это помогло задержать подозреваемого.