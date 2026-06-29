Юная велосипедистка попала в реанимацию после ДТП с иномаркой в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием ребенка на велосипеде. В воскресенье, 28 июня, 44-летняя женщина за рулем Ford Focus сбила 11-летнюю девочку, когда та пересекала проезжую часть, сообщил сайт Neva.Today.

По информации регионального ГУ МВД России, авария произошла в 19:00 рядом с домом №159 на 3-й линии в СНТ «Славянка». В результате ДТП девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.