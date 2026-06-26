Юная девушка попала в ДТП в Красноярском крае, тайком взяв ключи от машины тети

В ночь с 24 на 25 июня в Богучанском районе Красноярского края произошел дорожный инцидент, виновницей которого стала несовершеннолетняя девушка. Оставшись без присмотра взрослых, 17-летняя школьница тайком взяла ключи от автомобиля Toyota, принадлежащего ее тете, и решила прокатиться по ночным дорогам вместе с подругой. Об этом написал сайт prmira.ru .

Поскольку водительского удостоверения у девушки не было, она не справилась с управлением мощным автомобилем. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

В результате аварии юная нарушительница получила травмы различной степени тяжести и была экстренно госпитализирована для оказания медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.