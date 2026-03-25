Юная балерина из Петербурга устроила ночной рейд за сладостями и попалась

В Санкт-Петербурге 11-летней девочке-балерине запретили есть сладкое, чтобы сохранить форму. Но юная танцовщица дождалась ночи и отправилась в магазин с банковской картой матери. Персонал супермаркета переживал за ребенка и вызвал Росгвардию. Об этом сообщила пресс-служба городского главка.

Охота за конфетами началась в ночь на 24 марта. Около 02:20 наряд вневедомственной охраны приехал к круглосуточному магазину в торговом центре «Пассаж» после сигнала тревожной кнопки.

Сотрудники торговой точки рассказали, что девочка пришла за покупками одна, без сопровождения взрослых. Причем оказалось, что жила любительница сладостей совсем не близко — она преодолела расстояние в четыре станции метро.

По дороге в отдел полиции школьница объяснила свой почти детективный маршрут просто: из-за занятий балетом ей запретили сладкое. Тогда она дождалась, пока мама уснет, взяла ее банковскую карту и отправилась на поиски десерта.

Ребенка отвезли в 78-й отдел полиции, где правоохранители связались с матерью девочки. Для женщины новость стала полной неожиданностью. Она сразу приехала за дочерью и забрала не только маленькую балерину, но и все ее покупки.

