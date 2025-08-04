Яуза окрасилась в бело-зеленый цвет на востоке Москвы

Река Яуза на востоке Москвы окрасилась в бело-зеленый цвет. Кадры с места опубликовал Telegram-канал Baza .

«По Яузе потек фисташковый раф. По крайней мере так выглядит странная жидкость, вытекающая в воду на востоке столицы», — написали авторы поста.

Жители обратили внимание на странный цвет реки утром 4 августа. Неизвестные массы бело-зеленого оттенка вытекли в районе Электрозавода.

Пока непонятно, откуда произошел выброс.

В начале июня в районе набережной Академика Туполева в центре Москвы в Яузе заметили большое количество всплывшей рыбы. Поверхность реки заполонило живностью от станции метро «Курская» до «Электрозаводской».