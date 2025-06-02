Большое количество всплывших рыб нашли в Яузе в центре Москвы

Большое количество рыбы всплыло в Яузе в районе набережной Академика Туполева в центре Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.
Собеседник пояснил, что поверхность реки заполнилась рыбой на протяжении от станции метро «Курская» до «Электрозаводской».
В распоряжении 360.ru оказались кадры с набережной. На них видно, что воде плавает всплывшая рыба. О причинах такого поведения водных обитателей пока неизвестно.
В середине апреля в Петуховском районе Курганской области произошел массовый выброс на берег карасей. По оценке депутата городской думы Якова Сидорова, речь идет о гибели более сотни тысяч рыб.
Он подчеркнул, что к установлению причин привлекли экологов и профильные ведомства. Опрошенные парламентарием эксперты рыбной отрасли причины гибели карасей назвать не смогли.
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